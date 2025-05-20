Календарь на 20 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой жил в первой половине XV века, принадлежал ордену Святого Франциска. После посвящения в духовный сан путешествовал по всей Италии, оказав огромное влияние на религиозные дела, будучи талантливым проповедником. Он боролся с ростовщичеством, азартными играми и колдовством. Бернардин одержал блестящую победу на суде в Риме, когда папа Мартин V обвинил его в ереси. Своими проповедями и прочими выступлениями он собирал многотысячные аудитории по всей Италии, за что современные работники рекламы избрали его в качестве своего святого. День памяти приходится на дату смерти святого.