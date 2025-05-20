День «Стань миллионером» и День крепкой дружбы: какие праздники отмечают в России и мире 20 мая

Цель Дня «Стань миллионером» в том, чтобы побудить людей задуматься о своих финансовых целях и найти пути к их достижению. Отметить этот праздник можно, размышляя о своих планах по поводу заработка, формируя план накопления капитала, читая книги по финансовой грамотности и принимая участие в мероприятиях, посвященных финансам.