День «Стань миллионером» и День крепкой дружбы: какие праздники отмечают в России и мире 20 мая

20 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «Стань миллионером», День крепкой дружбы и Международный день динозавров.
День «Стань миллионером».
Цель Дня «Стань миллионером» в том, чтобы побудить людей задуматься о своих финансовых целях и найти пути к их достижению. Отметить этот праздник можно, размышляя о своих планах по поводу заработка, формируя план накопления капитала, читая книги по финансовой грамотности и принимая участие в мероприятиях, посвященных финансам.
День крепкой дружбы.
День крепкой дружбы отмечают с целью напомнить людям о том, как важно в жизни иметь близких друзей. В этот праздник принято устраивать пикник с друзьями или приглашать их к себе домой, дарить своим товарищам открытки или небольшие подарки, например, браслеты дружбы.
Международный день динозавров.
Международный день динозавров создан, чтобы показать, насколько удивительными были существа, которые жили на нашей планете миллионы лет назад. В этот праздник музеи, научные центры и другие организации проводят мероприятия, посвященные гигантским рептилиям. Среди них выставки, лекции ученых, показы художественных и документальных фильмов, а также игровые активности для детей.