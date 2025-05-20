Народный календарь. Почему 23 мая нужно пройти по земле босыми ногами

Православные 23 мая чтут память Симона Каналита. Он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Этот день совпал и с другим, более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. На Руси в этот день смотрели на землю, как на кормилицу человечества. В эту дату нельзя было трогать почву, чтобы не нарушить ее покой.