Народный календарь. Почему 23 мая нужно пройти по земле босыми ногами

Православные 23 мая чтут память Симона Каналита. Он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Этот день совпал и с другим, более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. На Руси в этот день смотрели на землю, как на кормилицу человечества. В эту дату нельзя было трогать почву, чтобы не нарушить ее покой.
В старину 23 мая нужно было пройти по земле босыми ногами, это придаст сил и даст энергию. Ни в коем случае нельзя было вбивать в почву колы и выкапывать ямы.
Также было принято собирать лекарственные растения, в том числе коренья, так как считалось, что они наделялись целебной силой. Однако сбор должен осуществляться особым способом: перед ним необходимо вымыться и надеть чистую одежду, а некоторые коренья нужно срывать через белые платки и рушники.
Особое внимание в этот день обращали на свежие веники. Их ставили у детских кроваток и следили за тем, насколько быстро они засохнут. Если веник увядал очень быстро, то это означит, что ребенок может скоро заболеть.
Приметы погоды:
Если босая нога не мерзнет во вспаханной земле, то следует начать сеять пшеницу.
Если дождь пошел в Симонов день, то и лето может быть дождливым.
Если вечером видны большие кучевые облака, то на следующий день будет хорошая погода.
Пчелы утром быстро летают, значит установятся погожие дни.
Именины отмечают: Василий, Кирилл, Таисия, Симон.