Запускайте «Кракена»: фильм с Петровым вновь выбился в лидеры российского проката

Спустя пять недель в прокате «Кракен» — о встрече моряков с гигантским подводным чудовищем — вернул себе первую строчку бокс-офиса. По данным ЕАИС, в выходные фильм заработал еще около 54 млн рублей, приблизившись к миллиарду по общим сборам. На вторую строчку опустилась военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым. А лучшей новинкой уикенда стала романтическая комедия «Туда» с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым, однако сборы в дебютные выходные у картины, как и у всех остальных участников проката, оказались невысокими. Посещаемость кинотеатров серьезно просела после праздников. «Известия» — об итогах российского проката в прошедшие выходные.
«Кракен» вернул лидерство в прокате.
Посещаемость кинотеатров в прошедшие выходные упала в два раза — с отметки в 1,6 млн зрителей неделей ранее до 0,8 млн. Это самый низкий показатель с сентября прошлого года. Отразилась динамика и на кассовых сборах, которые снизились в несколько раз. Если неделей ранее военная драма с Владимиром Машковым и Владиславом Миллером «В списках не значился» заработала 183 млн рублей, то в этот раз — 49 млн. При этом фильм опустился на вторую строчку, а лидерство спустя месяц в прокате себе неожиданно вернул «Кракен» с Александром Петровым. Хотя и в этом случае сборы оказались невысокими — около 54 млн рублей к 130 млн в прошлые выходные.
— После праздников это традиционный спад, всё в пределах ожиданий. Плюс сказалось и отсутствие новых крупных релизов. Поэтому, например, неожиданно «Кракен» вернулся на первое место топа. Взбудоражить прокат может крупный релиз — блокбастер или сказочный проект. Такой потенциал есть у приключенческого фэнтези «Соловей против Муромца» с Никитой Ефремовым в качестве антагониста, который появится на экранах уже в следующий уикенд, — объяснила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.
С третьей строчки бокс-офиса стартовала романтическая комедия «Туда», ставшая лучшей новинкой уикенда. Впервые фильм о путешествии длиной 1500 км таксиста-интроверта и жаждущей приключений пассажирки был показан в рамках конкурса «Русские премьеры» 47-го ММКФ, а теперь он добрался до широкого проката. В дебютный уикенд картина заработала около 23 млн рублей, но потенциал у нее еще есть, считает Ольга Зинякова.
— Романтическое роуд-муви «Туда» с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым могло бы претендовать и на большую кассу, но не в пользу фильма сыграло общее падение посещаемости. В ближайший уикенд у проекта не будет конкуренции в рамках жанра, поэтому есть все шансы дособрать кассу на сарафане. Если заглядывать еще дальше, то конкуренцию проекту через уикенд может составить только французский ромком «Джейн Остин испортила мне жизнь», но фильм с российскими звездами имеет больший потенциал в локальном прокате, — отметила Ольга Зинякова.
С меньшим успехом дебютировала другая отечественная новинка — комедия «Олень» о перевоспитании ловеласа. По сюжету после случайной ночи с очередной девушкой у молодого парня вырастают настоящие рога — так его решает проучить ее бабка-ведьма. В выходные картина принесла кассе всего 14 млн рублей, заняв шестую строчку топа. Выше расположились «Группа крови» (22 млн) и главный «старичок» бокс-офиса «Батя 2. Дед», который уверенно держится в списке первых уже полтора месяца.
Зарубежные новинки уступили российским фильмам.
Замыкают топ-10 два новых хоррора — «Сущность. Семейный кошмар» (12 млн) и «Багровая отмель» (10 млн). На широкие экраны в минувший уикенд вышло еще несколько зарубежных фильмов — драма «Верный друг» с Биллом Мюрреем и Наоми Уоттс и триллер «Загадочное убийство Белль» с Шарлоттой Генсбур и Гийомом Кане, но крепкий актерский состав не помог им выбиться в чарт. Не сработал и новый хит Marvel «Громовержцы*», который в российских кинотеатрах показывают по предсеансовому обслуживанию вместе с короткометражками.
— Камерные драмы — не то, что генерирует большую кассу. Даже такие звезды, как Наоми Уоттс, Билл Мюррей, Гийом Кане и Шарлотта Генсбур, не могут побудить зрителя на поход в кинотеатр, если у фильма нет достаточно широкого промо. У пиратских «Громовержцев*» же совсем нет промо, это новый продукт «Марвел», который не может привлечь за счет одного названия, результат соответствующий, — сказала Ольга Зинякова.
Среди отечественных семейных релизов предстоящего уикенда, помимо фэнтези «Соловей против Муромца», — мультфильм «Гензель и Гретель: Миссия “Спящая красавица” о приключениях семейного подряда суперагентов. Кроме того, в отечественный прокат выйдет “Зона интересов”, взявшая в 2023 году Гран-при Каннского кинофестиваля и два “Оскара” в 2024-м. В центре сюжета картины — семья коменданта Освенцима, которая живет в просторном доме с бассейном и лужайками в нескольких метрах от концлагеря.