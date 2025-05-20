Запускайте «Кракена»: фильм с Петровым вновь выбился в лидеры российского проката

Посещаемость кинотеатров в прошедшие выходные упала в два раза — с отметки в 1,6 млн зрителей неделей ранее до 0,8 млн. Это самый низкий показатель с сентября прошлого года. Отразилась динамика и на кассовых сборах, которые снизились в несколько раз. Если неделей ранее военная драма с Владимиром Машковым и Владиславом Миллером «В списках не значился» заработала 183 млн рублей, то в этот раз — 49 млн. При этом фильм опустился на вторую строчку, а лидерство спустя месяц в прокате себе неожиданно вернул «Кракен» с Александром Петровым. Хотя и в этом случае сборы оказались невысокими — около 54 млн рублей к 130 млн в прошлые выходные.