Запомнить всех: в столице представили лица Победы

— Среди участников есть фотографы, как бы сейчас сказали, из недружественных стран, — поделился с «Известиями» председатель оргкомитета форума «Диалог культур» Ашот Джазоян. — Но тогда, в 1945-м, эти государства вместе с нами участвовали в борьбе с фашизмом. На выставке вы можете увидеть очень хорошие фотографии ветеранов Стейси Персел из США. Участники из Франции привезли фильм про летчиков из легендарного полка «Нормандия — Неман». В их работе чувствуется искреннее восхищение победителями. Несмотря на политические жесты руководителей своих стран, они добрались до России.