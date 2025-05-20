Запомнить всех: в столице представили лица Победы

В кинотеатре «Художественный» 19 мая открылась мультимедийная выставка «Победили вместе», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Она стала частью форума «Диалог культур». В фойе разместились тематические фотопроекты и инсталляции, а в кинозале гостям представили анимационные и документальные фильмы, героями которых стали ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, дети блокадного Ленинграда.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
В 2025 году на форум поступило рекордное число заявок — 850 работ из 35 стран, в том числе из Австралии, США, Франции, Латвии, Армении, Грузии, Казахстана, Индии, Узбекистана, даже появились экзотические страны — Япония, Бруней, Гвинея-Бисау.
— Среди участников есть фотографы, как бы сейчас сказали, из недружественных стран, — поделился с «Известиями» председатель оргкомитета форума «Диалог культур» Ашот Джазоян. — Но тогда, в 1945-м, эти государства вместе с нами участвовали в борьбе с фашизмом. На выставке вы можете увидеть очень хорошие фотографии ветеранов Стейси Персел из США. Участники из Франции привезли фильм про летчиков из легендарного полка «Нормандия — Неман». В их работе чувствуется искреннее восхищение победителями. Несмотря на политические жесты руководителей своих стран, они добрались до России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Есть на выставке портрет старейшего ветерана Великой Отечественной войны в Таджикистане. На нем фотограф Манучехр Рузиев запечатлел участника Сталинградской битвы Рашида Каримова.
Приехала в Москву председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова. По ее словам, антироссийская политика руководства страны диссонирует с настроением болгарского народа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
— У нас в стране более 600 памятников русским солдатам, воевавшим в годы Русско-турецкой войны, и 180 монументов советским солдатам, — сказала она «Известиям». — Сейчас в центре Софии снесли часть фигур памятника Советской армии, почему-то им помешал солдат с автоматом Калашникова. Поставили забор. Люди стали собирать подписи. Тогда руководство сказало, что отправили скульптуры на реконструкцию. Но им не верят, эти политики все проплачены Западом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Форум продлится до 27 мая. В ближайшие дни участников ждет встреча с народным артистом РФ, директором киноконцерна «Мосфильм», режиссером Кареном Шахназаровым, поездка в «Москино», Музей космонавтики на ВДНХ и театр «Мастерская “12” Никиты Михалкова». 22 мая форум «Диалог культур» продолжит работу в Северной столице России.