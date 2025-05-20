Голос народный: чего ждать от SHAMAN на «Интервидении'25»

Россию на «Интервидении» будет представлять автор и исполнитель песен SHAMAN. Возрожденный международный музыкальный конкурс пройдет на сцене Live Arena 20 сентября 2025 года. Ранее указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. Планируется, что в Москву приедут участники из двух десятков стран. Подробнее о предстоящем событии — в материале «Известий».
Кто мог стать участником «Интервидения».
Идея возрождения международного музыкального конкурса «Интервидение» давно витала в воздухе. В феврале 2025 стало известно, что Владимир Путин подписал указ о его проведении в Москве. Реализация не заставила себя ждать. Грандиозный праздник пройдет в столице уже 20 сентября. Гостеприимная Москва примет на сцене Live Arena артистов из двух десятков стран.
Для наших соотечественников главной интригой до сих пор оставалось, кто представит на конкурсе Россию. SHAMAN сразу оказался в числе самых обсуждаемых и вероятных кандидатов. Когда его спрашивали, готов ли, отвечал: «Страна позовет — пойду». И страна позвала.
Неделей ранее в Телеграмм-канале конкурса запустили опрос, предложив подписчикам выбрать достойного. Среди кандидатов также были Полина Гагарина, The Hatters, Пелагея, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Дима Билан, Татьяна Куртукова и модная фолк-группа Ay Yola из Башкирии, недавно попавшая в топы российских и мировых чартов с треком Homay. Результат говорит сам за себя — у SHAMAN 45% голосов (на момент написания материала участие в опросе приняло около девяти тыс. человек).
19 мая о том, что SHAMAN станет голосом России на «Интервидении», было объявлено официально. Сообщается, что основополагающими при определении участника от России на «Интервидении»25" стали данные ВЦИОМ, согласно которым именно SHAMAN признан самым популярным эстрадным исполнителем 2024 года.
— Я чувствую огромную ответственность, волнение и одновременно воодушевление, — сказал SHAMAN «Известиям». — Столько людей поверили в меня так сильно, что доверили представлять нашу страну на международном конкурсе. Очень не простом музыкальном состязании. От того, как мы его проведём в этом году, будет зависеть, каким он станет в будущем. Ещё поэтому очень волнительно — быть первопроходцем, стоять у истоков большого события, которое должно связать культуры разных стран и стать доброй традицией.
Какую именно композицию исполнит артист, пока неизвестно. По регламенту конкурса хронометраж песни должен быть не менее двух и не более трех минут. Она должна быть написана специально к конкурсу либо быть свежей — не ранее конца 2024 года. Кроме того, она должна отвечать традиционным ценностям, может включать национальные мотивы.
Хорошо забытое старое.
Название «Интервидение» хорошо знакомо тем, кто застал последние десятилетия прошлого века. Прообразом стал международный фестиваль песни, который проводился с 1961 года в польском городе Сопот. Выступление там считалось престижным для каждой страны Восточного блока. СССР впервые принял участие в этом конкурсе в 1963 году. С тех пор прошло более полувека, сменились поколения, изменился мир, но музыка, как и прежде, продолжала объединять миллионы людей по всей планете. Официально отсчет проведения «Интервидения» начался с 1977 года. Старт был дан также в Польше.
— Восточноевропейская система обмена телеконтентом Intervision запустила свой песенный конкурс в 1965-м — он проходил в рамках фестивалей в Чехословакии (Прага, Братислава, Карловы Вары) и Польше (Сопот), причем в 1968-м он стал первым музыкальным телесобытием, транслировавшимся на всю Европу, — говорит глава информагентства ИнтерМедиа Евгений Сафронов. — Высокий уровень фестиваля неоднократно отмечался публикой, он даже был положительно упомянут в знаменитой песне Владимира Высоцкого («Мишка Шифман». — Ред.). В 1980-м был проведен последний песенный конкурс, а сама система Intervision закрылась в 1993-м. Организаторам нового конкурса Intervision предстоит воссоздать его практически на пустом месте и на достойном уровне. Задача весьма амбициозная, но, уверен, выполнимая — талантливые композиторы, певцы и режиссеры у нас никогда не переведутся.
Если у соцлагеря было «Интервидение», то у Европейского телевещательного союза (EBU — European Broadcasting Union) есть «Евровидение». Направленность и идеология конкурса, пропагандирующего чуждые России ценности, отвернула нашу страну от этого шоу. То, что с этим музыкальным смотром что-то не так, ощущал и музыкальный продюсер, глава «Москонцерта» Илья Бачурин. Работая на Первом канале, он несколько лет был руководителем делегации России на «Евровидении».
— У России должен был появиться свой конкурс, на котором будут представлены достойные артисты, — сказал «Известиям» Илья Бачурин. — Концепция, предложенная Константином Эрнстом на Культурном форуме в Санкт-Петербурге, наиболее подходила моменту и соответствовала ожиданиям аудитории и тому потенциалу, который накоплен и стоит за брендом «Интервидение». А потенциал кроется в странах, которые значительно ближе друг другу по культурному коду и культурным ценностям. И Россия, пригласившая к себе эти страны, делает важное и очень полезное не только для себя дело.
По мнению эксперта, «Интервидение» ждет долгая жизнь и развитие. Расширится география. Залог успеха — в традиционных ценностях, утраченных «Евровидением».
— SHAMAN как участник от России на сегодня безальтернативен, это правильный артист, который может на достойном уровне представить нашу страну, — уверен Бачурин.
Уже осенью Россия гостеприимно встретит делегации из двух десятков стран. Как обещают организаторы, конкурс станет не просто зрелищем, а символом культурного диалога и международного уважения. Сейчас кроме SHAMAN известны участники еще двух стран. Так, Белоруссию представит Анастасия Кравченко. А трио «NOMAD» выступит от Кыргызстана.