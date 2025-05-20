Голос народный: чего ждать от SHAMAN на «Интервидении'25»

— Восточноевропейская система обмена телеконтентом Intervision запустила свой песенный конкурс в 1965-м — он проходил в рамках фестивалей в Чехословакии (Прага, Братислава, Карловы Вары) и Польше (Сопот), причем в 1968-м он стал первым музыкальным телесобытием, транслировавшимся на всю Европу, — говорит глава информагентства ИнтерМедиа Евгений Сафронов. — Высокий уровень фестиваля неоднократно отмечался публикой, он даже был положительно упомянут в знаменитой песне Владимира Высоцкого («Мишка Шифман». — Ред.). В 1980-м был проведен последний песенный конкурс, а сама система Intervision закрылась в 1993-м. Организаторам нового конкурса Intervision предстоит воссоздать его практически на пустом месте и на достойном уровне. Задача весьма амбициозная, но, уверен, выполнимая — талантливые композиторы, певцы и режиссеры у нас никогда не переведутся.