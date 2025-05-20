«Я бы стал богачом, если бы делал плохое, но успешное кино»

«Трио из Бельвилля» уже много лет остается одним из самых любимых мультфильмов в России. Его автор Сильвен Шомэ с тех пор сделал всего две картины, а третью, которая пока имеет название «А Magnificent Life», только что показал в Каннах. Это биография великого французского драматурга, режиссера и писателя Марселя Паньоля, который свои известные произведения создал в 30−40-е годы. Сразу после премьеры Шомэ рассказал нам в эксклюзивном интервью, что хотел бы приехать в Россию и что для фанатов «Трио из Бельвилля» у него есть хорошие новости.
«Это долгое дело — придумать, написать, снять».
— Откуда взялся этот мультик? Столько лет ничего от вас не было — и вдруг рассказ о Марселе Паньоле.
— Я этот фильм делать не собирался. Просто лет восемь назад со мной связался Николя Паньоль, внук Марселя, и предложил сделать документальное кино. Поскольку некоторые вещи не сохранились нигде, я подумал, что можно сделать их анимационными реконструкциями, короткими вставками в сюжете. Но Николя они так понравились, что он решил уговорить меня делать это как анимационный полный метр. Николя очень, очень милый парень. И он умеет убеждать. Мы подружились. Начали пробовать анимационные варианты. И в итоге восемь лет спустя мы в Каннах.
— А я слышал, что впервые вы презентовали проект на фестивале в Анси. Это было четыре года назад.
— Да, презентация была там, уже кое-что было готово. Но с того момента фильм стали ждать уже все, мы обязаны были закончить его. Четыре года назад у нас не было сценария, я работал над раскадровкой, а потом где-то года два с половиной мы делали кино. На самом деле мы закончили за пару недель до Канн, допиливали звук.
— У вас много лет проходит между проектами. В чем причина такой неспешности?
— Потому что их нужно делать долго. И долго искать финансирование. К тому же, я делал не только анимацию, я еще снял игровую картину.
— Да, «Мой Аттила Марсель», он выходил в России. Мы его смотрели.
— Последняя полнометражная картина, которая у меня вышла, это было двенадцать лет назад. Потом я занимался другими вещами, которые меня интересовали. Они были короткометражными, но они все очень яркие. Например, я сделал эпизод «Симпсонов», сделал клип для певца Stromae, и этот клип собрал 150 млн просмотров на YouTube. А еще я сделал открывающий ролик для второго «Джокера», первые три минуты там это типа мультика. Короче, я все время был занят. А вообще, это долгое дело — придумать, написать, снять.
— Голливудский «Джокер» как-то странно смотрится в вашей фильмографии. Как вы там оказались?
— Мне написал его режиссер, Тодд Филлипс. Очень, очень приятный человек. Он мне прислал письмо, мы начали общаться. Я ему сказал, что смотрел первого «Джокера». И что мне он понравился. А он мне говорит: мне было хотелось начать второго «Джокера» так же, как начинается «Трио из Бельвилля». Мультфильмом. Давайте сделаем это в стиле Бэтти Буп или мультиков Тэкса Эвери. Мне очень нравится Эвери, все эти его заставки с логотипом Warner. Вообще, когда я был маленьким, я мечтал сделать фильм, который откроется логотипом Warner. Тодд написал сценарий, прислал мне его, и мы все сделали. На это ушел год, потому что я параллельно работал над историей Паньоля. Но результат мне нравится.
— Фильм «А Magnificent Life» в каком-то смысле о перфекционизме. Мне кажется, это как раз ваша тема, и мне это понятно. У нас в России тоже есть перфекционист в анимации — Юрий Норштейн, может, вы знаете его?
— Конечно, я знаю Норштейна!
— Как думаете, надо режиссеру и автору быть перфекционистом? Время летит, жизнь идет, не так много успеешь, если слишком придирчив.
— Наверное, но я предпочитаю быть перфекционистом, а не стыдиться фильма, который сделал. Я работаю на максимум. А иначе я себя плохо чувствую. Паньоль, мне кажется, был такой же. Он хотел дать зрителю лучшее за те полтора-два часа, что тот проведет в темном помещении. Ты должен развлекать людей, трогать их за живое, но не ерунду какую-то совать. У людей есть свои жизни, и если они тратят часть жизни на поход в кино, их надо развлекать.
«Очень хочу посетить Россию!».
— Если у вас такие долгосрочные проекты, надо очень тщательно выбирать тему. А у вас темы не вполне очевидные — Мсье Юло, Аттила Марсель, Паньоль. Наверное, общего во всех ваших фильмах то, что они о кино. Как вы выбираете тему?
— Трудно сказать. Например, «Иллюзионист». Был сценарий Жака Тати, но фильм Жак сделать не успел. Я подумал, что здорово было бы оживать Тати. О том, как я начал делать про Паньоля, я уже рассказал. А сейчас я работаю над спин-оффом «Трио из Бельвилля», обязательно скажите это российским поклонникам фильма! Через три года у них будет новое кино!
— Именно спин-офф?
— Да, причем я эту историю написал тогда же, когда и «Трио», 25 лет назад. Сейчас работаю над раскадровкой. И это будет та же вселенная, то же настроение. Много песен, никаких диалогов, те же чокнутые персонажи.
—А вы не думали привезти фильм про Паньоля в Россию?
— О, я бы с радостью. Меня однажды пригласили в Петербург, кстати.
— Вам понравилось?
— А я не поехал. Чем-то другим был занят, не мог поехать. Но я очень хочу посетить Россию! Там потрясающая культура, есть несколько мест, куда я обязательно хочу попасть, хочу с людьми пообщаться. Места эти большей частью на севере. Я жару очень не люблю, так что мне Петербург должен понравиться. Там ведь не жарко летом? Как там вообще?
— Как в Берлине примерно.
— А, ну отлично, мне подходит. Очень, очень хотел бы привезти этот фильм, показать его, осмотреться.
— Трудно было найти на такое кино финансирование? Герой специфический, все же его за пределами Франции знают не все.
— Нет, тут проблем не было. Года четыре назад в Sony нам дали зеленый свет, так что все тут было нормально. Но на самом деле не так уж обязательно знать, кто такой Марсель Паньоль, чтобы получить от фильма удовольствием. Да, это байопик, но мы ориентировались на «Авиатора» Мартина Скорсезе, историю Говарда Хьюза. Его вообще никто не знает, еще меньше, чем Паньоля. Но там интересная история, в ней есть борьба. За это люди и любят байопики, им нравится открывать новых людей с уникальной судьбой.
— Знаете, мне кажется, что еще общее в ваших фильмах то, что они антикапиталистические. Что скажете? Это ваше послание миру?
— Я ненавижу не капитализм. Я ненавижу либерализм. Капитализм существует с древних времен, люди всегда покупают, продают, так устроено общество. А вот либерализм говорит, что капитализм — превыше всего. Вот это я уже не принимаю. Мне кажется, люди должны отвечать за свои поступки. Ок, пусть будет капитализм, но надо его контролировать. Либерализм говорит, что надо просто делать деньги, неважно как. Но тогда надо делать плохое кино. Я бы стал богачом, если бы делал плохое, но успешное кино. Я решил так не поступать и остаюсь верен своим убеждениям.