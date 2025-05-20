«Я бы стал богачом, если бы делал плохое, но успешное кино»

— Мне написал его режиссер, Тодд Филлипс. Очень, очень приятный человек. Он мне прислал письмо, мы начали общаться. Я ему сказал, что смотрел первого «Джокера». И что мне он понравился. А он мне говорит: мне было хотелось начать второго «Джокера» так же, как начинается «Трио из Бельвилля». Мультфильмом. Давайте сделаем это в стиле Бэтти Буп или мультиков Тэкса Эвери. Мне очень нравится Эвери, все эти его заставки с логотипом Warner. Вообще, когда я был маленьким, я мечтал сделать фильм, который откроется логотипом Warner. Тодд написал сценарий, прислал мне его, и мы все сделали. На это ушел год, потому что я параллельно работал над историей Паньоля. Но результат мне нравится.