Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский вновь призвал Трампа усилить санкции против РФ

По словам Зеленского, он дважды говорил по телефону с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский заявил, что в ходе телефонной беседы с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в очередной раз призвал США ввести «более сильные санкции» в отношении Российской Федерации на фоне переговоров, сообщает РИА Новости.

«Я попросил Трампа, если видение о прекращении огня российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить… Обсудил возможность применения сильных и серьёзных санкций», — цитирует агентство его высказывание.

По словам Зеленского, он дважды говорил по телефону с Трампом в понедельник.

Напомним, 16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной. Они продлились чуть меньше двух часов.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Путин назвал беседу с Трампом откровенной и содержательной.

Ранее Трамп заявил, что Российская Федерация и Киев скоро начнут переговоры о прекращении огня.