Нападающий тольяттинского «Акрона» Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА

36-летний форвард «красно-черных» заявил, что с удовольствием проверил бы себя в единоборствах.
Сейчас у Артема Дзюбы есть контракт с «Акроном» до конца нынешнего сезона. После — свободный агент или с продленным соглашением с волжанами. С последними пока все на стадии переговоров.
«Часто звонили. И с поп-ММА. Пока сфокусирован на футболе. Еще годик, как минимум, поиграю. Тарас Кияшко (наставник по ММА) сказал, что 3−4 месяца подготовки — и я готов любого такого же любителя или даже лучше легко размотать», — сказал нападающий журналисту Sport24.ru.
Ранее Дзюба высказался о выездной игре с московским «Динамо». Тольяттинцы уступили со счетом 1:2 (12+).
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