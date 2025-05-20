Нападающий тольяттинского «Акрона» Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА

«Часто звонили. И с поп-ММА. Пока сфокусирован на футболе. Еще годик, как минимум, поиграю. Тарас Кияшко (наставник по ММА) сказал, что 3−4 месяца подготовки — и я готов любого такого же любителя или даже лучше легко размотать», — сказал нападающий журналисту Sport24.ru.