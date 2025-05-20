Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что киевские власти не представляют интересов большой части населения Украины. Кроме того, он подчеркнул, что Крымский полуостров Донбасс и Новороссия являются давно закрытым вопросом. Лавров напомнил, что результаты референдумов отражены в конституции РФ.