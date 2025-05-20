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Зеленский заявил, что Киев не намерен выводить войска из новых регионов РФ

Зеленский дважды говорил с Трампом по телефону и требовал усилить санкции против РФ.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона не собирается выводить Вооружённые силы Украины из новых регионов Российской Федерации, заявил Зеленский.

Высказывание, которое приводит РИА Новости, прозвучало в ходе брифинга после телефонной беседы с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — сказал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что киевские власти не представляют интересов большой части населения Украины. Кроме того, он подчеркнул, что Крымский полуостров Донбасс и Новороссия являются давно закрытым вопросом. Лавров напомнил, что результаты референдумов отражены в конституции РФ.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Путин назвал беседу откровенной и содержательной.

Также стало известно, что в этот день Зеленский дважды говорил с Трампом по телефону и требовал усилить санкции против РФ.