«Гений. Нет иных слов. Скорблю»: Цискаридзе выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

«Это достоинство не попрано ни на долю секунды, это эпоха, без которой многое бы не случилось. Это Величина, которую невозможно преодолеть, это была жизнь, которую запомнят… Гений. Нет иных слов. Скорблю», — написал Цискаридзе в своём телеграм-канале.