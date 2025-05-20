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«Гений. Нет иных слов. Скорблю»: Цискаридзе выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович, ушедший из жизни 19 мая в возрасте 98 лет, запомнился коллегам своим талантом. Артист балета и педагог Николай Цискаридзе назвал хореографа гением, отметив его вклад в культуру.

Источник: Life.ru

«Это достоинство не попрано ни на долю секунды, это эпоха, без которой многое бы не случилось. Это Величина, которую невозможно преодолеть, это была жизнь, которую запомнят… Гений. Нет иных слов. Скорблю», — написал Цискаридзе в своём телеграм-канале.

В эфире телеканала «Россия 1» он также отметил принципиальность Григоровича, которая обеспечивала безупречный порядок в Большом театре. По словам артиста балета, хореограф никогда не распределял роли случайным людям.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Григоровича. Глава государства подчеркнул значимость ушедшего из жизни народного артиста СССР для русского и мирового балета. Сердце хореографа остановилось в возрасте 98 лет из-за осложнений двусторонней пневмонии.