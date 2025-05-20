Арендатор испортил имущество и не хочет оплачивать ущерб. Что делать собственнику квартиры

Ситуация, при которой наниматель (именно так по закону называется физическое лицо, которое снимает квартиру для проживания) причиняет ущерб наймодателю, не редкость. Наниматель может не только повредить мебель, испортить отделку в квартире, но и причинить ущерб гораздо больший. Например, залить соседей, устроить пожар и банально создать условия, непригодные для проживания, — развести клопов или тараканов, бороться с которыми придётся собственнику. Часто плата за наём и залог за жильё, который используют многие наймодатели, чтобы перестраховаться от возможных убытков, оказываются гораздо меньше ущерба, причинённого им нерадивыми квартиросъёмщиками. Об этом рассказал адвокат филиала № 1 Кировского района г. Ростова-на-Дону РОКА им. Д. П. Баранова Александр Бабичев.