Зеленский допустил возможность подписания меморандума об урегулировании конфликта

Украина может подписать меморандум об урегулировании конфликта с Россией. Об этом в понедельник, 19 мая, заявил украинский лидер Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским главой Дональдом Трампом.
— В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания войны, до договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня, — добавил он на брифинге.
По словам Зеленского, пока что он не осведомлен о конкретных деталях будущего меморандума.
— Если российская сторона предложит некий меморандум, с нашей стороны мы сможем сформулировать свое видение, — уточнил глава Украины.
Кроме того, Трамп сообщил Зеленскому, что в документе также будут присутствовать планы по дальнейшему урегулированию, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин также допустил возможность прекращения огня с Украиной при соответствующих договоренностях.
По данным CNN, телефонный разговор президентов США и РФ может сыграть ключевую роль в разрешении конфликта на Украине, поскольку и Москва, и Киев стремятся продемонстрировать свою готовность к миру.