Трамп: США уступят свою роль Европе, если прогресса по урегулированию не будет

Если никакого прогресса в урегулировании конфликта на Украине достичь не получится, то США могут уступить свою роль в данном процессе Европе. Об этом во вторник, 20 мая, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он также отметил, что, после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, должны произойти значительные изменения.
— Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, — цитирует его слова РИА Новости.
Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно украинского конфликта.
После помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что никто из лидеров не хотел класть трубку первым — разговор длился более двух часов.
По итогам разговора Путин заявил о готовности России сотрудничать с Украиной по меморандуму о прекращении огня, подчеркнув важность поиска компромиссов, устраивающих все стороны.