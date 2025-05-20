Почти 60 объектов самостроя демонтировали в ТиНАО за январь — март

«В период с января по март 2025 года в границах ТиНАО было проведено более 200 контрольно-инспекционных мероприятий, в ходе которых специалисты зафиксировали 82 нелегальных строения. Кроме того, за указанный период было демонтировано 55 незаконных объектов общей площадью 5 тыс. 381 кв. м. При этом основной акцент в борьбе с самостроем сегодня направлен на предупреждение нарушений и недопущение возведения нелегальных построек», — приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.