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Почти 60 объектов самостроя демонтировали в ТиНАО за январь — март

Общая площадь демонтированных незаконных построек в ТиНАО за январь — март составила более 5 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В период с января по март 2025 года в границах ТиНАО было проведено более 200 контрольно-инспекционных мероприятий, в ходе которых специалисты зафиксировали 82 нелегальных строения. Кроме того, за указанный период было демонтировано 55 незаконных объектов общей площадью 5 тыс. 381 кв. м. При этом основной акцент в борьбе с самостроем сегодня направлен на предупреждение нарушений и недопущение возведения нелегальных построек», — приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Он напомнил, что на территории ТиНАО инспекция проводит активную разъяснительную работу с пользователями и собственниками объектов недвижимости по вопросам оформления прав собственности. В этом сезоне сотрудники ведомства апробируют новый формат профилактических мер и работают в индивидуальном порядке, предоставляя выездные консультации по каждому конкретному случаю.