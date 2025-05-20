Стройность ценой здоровья: тёмная сторона новомодного препарата «Тирзетта»

Тирзепатид уже прошёл ряд серьёзных клинических исследований. Крупнейшее из них было проведено в 2022 году. В нём приняли участие люди с ожирением, но без сахарного диабета. В течение почти полутора лет им еженедельно делали уколы с разной дозой тирзепатида. Результаты оказались впечатляющими: пациенты теряли от 15 до 21% веса тела в зависимости от дозировки. Для сравнения — в группе с плацебо снижение веса составило всего около 3%. Почти 9 из 10 человек действительно похудели минимум на 5%. Основные жалобы — на тошноту, диарею и другие проблемы с пищеварением, но они были умеренными и проходили со временем.