Путин вспомнил сказку о золотой рыбке и заявил, что не стал бы призывать ее к исполнению желаний

Российский лидер Владимир Путин встретился с учащимися музыкальной школы в «Сириусе». Он ответил на вопросы учеников. Шестиклассница Ассель спросила у Владимира Путина, как бы он поступил, если бы поймал золотую рыбку. Глава государства ответил, что не принялся бы утруждать ее желаниями.