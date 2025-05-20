Путин вспомнил сказку о золотой рыбке и заявил, что не стал бы призывать ее к исполнению желаний

Российский лидер Владимир Путин встретился с учащимися музыкальной школы в «Сириусе». Он ответил на вопросы учеников. Шестиклассница Ассель спросила у Владимира Путина, как бы он поступил, если бы поймал золотую рыбку. Глава государства ответил, что не принялся бы утруждать ее желаниями.
Владимир Путин добавил, что предпочел бы сам формулировать свои цели и добиваться их. Поэтому ему не нужно просить кого-то об исполнении желаний.
«Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил бы на свободу. И не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполняла мои желания», — ответил президент России.
Владимир Путин и сейчас четко формулирует цели, в том числе, целого государства. Так, например, одной из задач является организация встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Перед диалогом необходима тщательная подготовка, сообщили в Кремле.