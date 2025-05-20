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Путин рассказал, что сделал бы с «золотой рыбкой»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отпустил бы золотую рыбку на волю, чтобы защитить экологию. Об этом в понедельник, 19 мая, он рассказал во время беседы с учениками «Сириуса».

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отпустил бы золотую рыбку на волю, чтобы защитить экологию. Об этом в понедельник, 19 мая, он рассказал во время беседы с учениками «Сириуса».

Кроме того, президент России отметил, что не стал бы использовать рыбку для исполнения своих мечт и желаний.

— Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их, — цитирует слова Путина РИА Новости.

Недавно бывший одноклассник и близкий друг Путина Виктор Борисенко рассказал о необычной черте президента. По его словам, глава государства всегда аккуратно выключает свет при выходе из комнаты.

4 мая на телеканале «Россия 1» состоялась премьера документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», снятого кинопродюсером Саидой Медведевой и журналистом Павлом Зарубиным. В рамках интервью российский президент показал Зарубину кремлевскую квартиру, в которой, по его словам, он ночует на протяжении трех лет ввиду плотного рабочего графика.

Во время своей беседы с журналистом, Путин достал из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки. На столе находились фрукты, мед, мельницы для соли и перца, соевый соус и бумажные салфетки.