Путин рассказал, что сделал бы с «золотой рыбкой»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отпустил бы золотую рыбку на волю, чтобы защитить экологию. Об этом в понедельник, 19 мая, он рассказал во время беседы с учениками «Сириуса».
Кроме того, президент России отметил, что не стал бы использовать рыбку для исполнения своих мечт и желаний.
— Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их, — цитирует слова Путина РИА Новости.
Недавно бывший одноклассник и близкий друг Путина Виктор Борисенко рассказал о необычной черте президента. По его словам, глава государства всегда аккуратно выключает свет при выходе из комнаты.
4 мая на телеканале «Россия 1» состоялась премьера документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», снятого кинопродюсером Саидой Медведевой и журналистом Павлом Зарубиным. В рамках интервью российский президент показал Зарубину кремлевскую квартиру, в которой, по его словам, он ночует на протяжении трех лет ввиду плотного рабочего графика.
Во время своей беседы с журналистом, Путин достал из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки. На столе находились фрукты, мед, мельницы для соли и перца, соевый соус и бумажные салфетки.