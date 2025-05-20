Дмитриев: РФ и США могут быть отличными экономическими партнёрами

Российская Федерация и Соединённые Штаты могут быть и станут отличными партнёрами, заявил Кирилл Дмитриев.
Глава Российского фонда прямых инвестиций подчеркнул, что речь идёт об экономическом, а также инвестиционном сотрудничестве «на благо всего мира».
«Российская Федерация и Соединённые Штаты могут быть и будут отличными партнёрами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству на благо не только двух стран, но и всего мира», — написал он, пост обнародован в соцсети X*.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер назвал беседу с Трампом откровенной и содержательной.
Ранее Трамп заявил, что Российская Федерация и украинская сторона скоро начнут переговоры о прекращении огня.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.