Трамп заявил о рассмотрении варианта с наращиванием поставок оружия Киеву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед журналистами в Белом доме. Он ответил на вопросы об урегулировании на Украине. По словам американского лидера, Белый дом рассмотрит вариант с наращиванием поставок оружия Киеву.
Президент США уточнил, что не теряет веру в мирное разрешение конфликта. Дональд Трамп подчеркнул, что военные поставки Украине могут продолжиться, если Вашингтон посчитает Москву «препятствием мира». Сейчас США лишь рассмотрят возможность дальнейшего снабжения оружием Киева.
«Откровенно говоря, мне нравится думать в позитивном ключе. Честно говоря, я просто не верю, что они позволят этому продолжаться», — заключил Дональд Трамп.
Президент США, кроме того, признал существование «фундаментального недоверия» между Россией и Западом. Он назвал проблему глупостью и призвал работать над ее устранением.