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Участница «Интервидения» от Беларуси Настя Кравченко сказала, смотрела ли «Евровидение» в 2025

Участница «Интервидения» от Беларуси Настя Кравченко высказалась о «Евровидении».

Источник: Комсомольская правда

Участница «Интервидения» от Беларуси Настя Кравченко рассказала агентству «Минск-Новости», смотрела ли «Евровидение» в 2025 году.

Оказалось, что молодая певица этот телеконкурс, финал которого прошел 17 мая, пропустила.

— Вовсе не смотрела. Не видела смысла, так как наша страна сейчас там не участвует.

Вместе с тем, призналась Настя Кравченко, от участия в «Евровидении» она не отказалась бы.

— Какого результата удалось бы добиться — сложно сказать. Подобные конкурсы очень непредсказуемы, все зависит от множества факторов, — заметила певица.

Также белоруска Настя Кравченко рассказала, как попала на «Интервидение».

Кстати, здесь можно прочитать биографию Насти Кравченко.