Участница «Интервидения» от Беларуси Настя Кравченко сказала, смотрела ли «Евровидение» в 2025

Участница «Интервидения» от Беларуси Настя Кравченко рассказала агентству «Минск-Новости», смотрела ли «Евровидение» в 2025 году.
Оказалось, что молодая певица этот телеконкурс, финал которого прошел 17 мая, пропустила.
— Вовсе не смотрела. Не видела смысла, так как наша страна сейчас там не участвует.
Вместе с тем, призналась Настя Кравченко, от участия в «Евровидении» она не отказалась бы.
— Какого результата удалось бы добиться — сложно сказать. Подобные конкурсы очень непредсказуемы, все зависит от множества факторов, — заметила певица.
Также белоруска Настя Кравченко рассказала, как попала на «Интервидение».
Кстати, здесь можно прочитать биографию Насти Кравченко.