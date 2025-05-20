Трамп назвал условие, при котором США могут уступить Европе роль в украинском урегулировании

В то же время Путин назвал беседу с Трампом содержательной, откровенной и весьма полезной, а также заявил, что Россия и Украина будут работать над меморандумом по поводу возможного мирного договора. Подробнее о том, как Владимир Путин прокомментировал итоги телефонной беседы с Дональдом Трампом, читайте здесь на KP.RU.