Трамп назвал условие, при котором США могут уступить Европе роль в украинском урегулировании

Соединенные Штаты могут уступить роль в урегулировании украинского конфликта Европе, если в процессе не будет достигнуто «существенного прогресса». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Трансляция выступления американского лидера вела пресс-служба Белого дома.
При этом Трамп выразил уверенность в том, что процесс урегулирования в ближайшее время достигнет существенного прогресса. Такое мнение у американского лидера сложилось после состоявшегося накануне телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю», — сказал Трамп.
В то же время Путин назвал беседу с Трампом содержательной, откровенной и весьма полезной, а также заявил, что Россия и Украина будут работать над меморандумом по поводу возможного мирного договора. Подробнее о том, как Владимир Путин прокомментировал итоги телефонной беседы с Дональдом Трампом, читайте здесь на KP.RU.
Также в РФ назвали углубляющийся диалог Москвы и Вашингтона «раздражающим» для пытающихся его сорвать.