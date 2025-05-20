Гроза и дождь дадут о себе знать в Самарской области днем 20 мая

Синоптики Приволжского УГМС ожидают в губернии облачную погоду. Подробностями поделились на своем официальном сайте.
Специалисты местного ведомства прогнозируют дождь. Местами даст о себе знать гроза. Также в Самарской области днем 20 мая столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов по Цельсию.
При этом ветер подует с запада с порывами примерно от 8 до 13 метров в секунду. На некоторых участках региона показатель поднимется до 15−20.
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