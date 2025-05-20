Боня вышла на связь после покорения Эвереста, показав фото с кепками

«Моя кепка первая в мире, которая побывала на самой высокой точке мира. Я сошью коллекцию, посвящённую Эвересту», — написала знаменитость.
Восхождение не обошлось без неприятностей. Боня рассказала, что видела на своём пути трупы тех, кто покорить Эверест так и не смог.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня всё же покорила Эверест. Компания Elite Exped опубликовала список участников, покоривших вершину 19 мая, в котором значится и блогер. Во время восхождения она столкнулась с серьёзными трудностями. На высоте у Бони началась горная болезнь — понадобились кислород и экстренная эвакуация вертолётом.