Боня вышла на связь после покорения Эвереста, показав фото с кепками

Ранее сообщалось, что Виктория Боня всё же покорила Эверест. Компания Elite Exped опубликовала список участников, покоривших вершину 19 мая, в котором значится и блогер. Во время восхождения она столкнулась с серьёзными трудностями. На высоте у Бони началась горная болезнь — понадобились кислород и экстренная эвакуация вертолётом.