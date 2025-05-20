FT: Европа поразилась нежеланием Трампа вводить антироссийские санкции

Европейские страны поразились нежеланием американского лидера Дональда Трампа вводить санкции в отношении России. Об этом сообщили в Financial Times после разговора президента США с главой РФ Владимиром Путиным.
— Европейские лидеры поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Из слов американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию, — уточнили в издании.
Кроме того, во время своей беседы с коллегами из Европы Трамп не поддержал их инициативу ужесточить санкционное давление на Москву, передают в газете.
Ранее президент США также отметил, что если никакого прогресса в урегулировании конфликта на Украине достичь не получится, то США могут уступить свою роль в данном процессе Европе.
Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что посредником в рамках урегулирования конфликта может выступать только та страна, которая на данный момент находится на одинаковой дистанции от обеих сторон.
Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.