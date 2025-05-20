Хуситы сообщили о начале морской блокады израильского порта Хайфы

Йеменские хуситы не планируют отступать от поставленных перед ними боевых задач. Движение «Ансар Алла» намерено заблокировать работу израильского порта Хайфы. Хуситы уточнили, что будут препятствовать заходу судов на его территорию. Об этом сказано в заявлении ВС «Ансар Алла».
При этом хуситы добавили, что цель морской блокады — ответить на провокации Израиля. Они подчеркнули, что представителям порта Хайфы стоит принять во внимание сделанное предупреждение.
«Мы решили, уповая на Бога, выполнить указания руководства… Решение о введении запрета на заход в порт Хайфа является ответом на эскалацию жестокой агрессии со стороны израильского врага, а также на продолжающуюся блокаду и голод в секторе Газа», — заявили хуситы.
Израиль, тем временем, допустил ограниченный ввоз продовольствия в сектор Газа. По словам властей, людям отправят «базовый объем» продуктов.