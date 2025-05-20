Хуситы сообщили о начале морской блокады израильского порта Хайфы

Йеменские хуситы не планируют отступать от поставленных перед ними боевых задач. Движение «Ансар Алла» намерено заблокировать работу израильского порта Хайфы. Хуситы уточнили, что будут препятствовать заходу судов на его территорию. Об этом сказано в заявлении ВС «Ансар Алла».