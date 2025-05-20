Украинский парламентарий Артём Дмитрук выразил мнение, что Зеленский отверг шанс на миа, а также утвердил курс на вооружённый конфликт.
Депутат прокомментировал высказывание Зеленского о том, что Киев будет отказываться от идеи вступления в Североатлантический альянс.
«Что ж, поблагодарим дружно — он снова продлил существование проекта “Украина как анти-Россия”», — написал Дмитрук в Telegram.
Кроме того, по его словам, из-за действий Зеленского у Украины не осталось надежды на мир и на будущее. Дмитрук подчеркнул, что курс Зеленского ведёт Украину в пропасть.
Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский использует все доступные ему средства, чтобы сорвать переговорный процесс с Российской Федерацией.