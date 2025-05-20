FT: Европа шокирована нежеланием Трампа вводить санкции против России

Американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели ожидаемый во всем мире телефонный разговор. После беседы хозяин Белого дома выступил с итогами переговоров. По данным газеты The Financial Times, европейские чиновники были шокированы описанием диалога между лидерами.
Так, представители стран-членов ЕС выразили непонимание в связи с нежеланием Дональда Трампа вводить новые санкции против Москвы. Их удивила реакция американского лидера на контакт с Россией, уточнили собеседники газеты. Источники рассказали, что не ожидали того, что в речи Дональда Трампа не прозвучит слов о готовности к ужесточению антироссийских санкций.
В своем заявлении хозяин Белого дома назвал тон разговора с Владимиром Путиным «отличным». Он также уведомил, что новый раунд контактов Киева и Москвы «начнется немедленно». Предметом обсуждения станет прекращение огня и окончательное урегулирование конфликта.