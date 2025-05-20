FT: Европа шокирована нежеланием Трампа вводить санкции против России

Так, представители стран-членов ЕС выразили непонимание в связи с нежеланием Дональда Трампа вводить новые санкции против Москвы. Их удивила реакция американского лидера на контакт с Россией, уточнили собеседники газеты. Источники рассказали, что не ожидали того, что в речи Дональда Трампа не прозвучит слов о готовности к ужесточению антироссийских санкций.