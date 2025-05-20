В России хотят запретить выступления морских животных в шоу

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов выступил с инициативой запретить использование морских млекопитающих в развлекательных представлениях. Парламентарий назвал такую практику жестокой эксплуатацией животных, сообщает агентство РИА Новости.
По словам депутата, принуждение животных к выполнению трюков ради развлечения публики является противоестественным и наносит им вред. Арапов подчеркнул, что современные дети уже осознают негативные последствия таких шоу для морских обитателей.
Политик предложил перепрофилировать океанариумы, заменив животные представления на световые шоу. Он отметил, что подобные примеры уже существуют. Одновременно Арапов акцентировал необходимость создания реабилитационных центров для морских млекопитающих на случай закрытия развлекательных программ.
Депутат выразил уверенность, что общественное мнение постепенно меняется в пользу защиты животных. Он прогнозирует, что в ближайшем будущем океанариумы будут вынуждены отказаться от эксплуатации морских обитателей в развлекательных целях.
Ранее сообщалось, что в РФ проведут мониторинг вреда, причиняемого иностранными государствами.