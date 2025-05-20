Перед переговорами Путина и Трампа активизировалось радио «Судного дня»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир очередные загадочные сообщения, это произошло перед телефонным разговором президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
В эфире оказалась слова и числа: «нжти 89905 блефопуф 4097 5573».
Напомним, УВБ-76 («Радиостанция Судного дня», «Жужжалка») известна среди радиолюбителей.
Перед знаковыми событиями были зафиксированы сигналы-сообщения. В частности, 20 февраля 2022 года «Жужжалка» передала слова «нжти» и «лесолед». Спустя два дня были переданы «нюхостих» и «неудержимый».
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что радиостанция «Судного дня’УВБ-76 связана с системой ядерной безопасности РФ. По его словам, шифр представляет собой набор символов, которым проверяют работоспособность системы “Периметр”.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что сигнал может использоваться кем угодно, в частности, геологами. Он отметил, что государство не имеет отношения к эфиру радио «Судного дня».
В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер назвал беседу с Трампом откровенной и содержательной.