Губернатор поставил точку в скандале с дочерью мэра, отправлявшей хейтеров на СВО: подробности

Скандальное видео в TikTok вызвало общественный резонанс.
Дочь мэра Нюксенского округа спровоцировала скандал, угрожая в TikTok отправить своих хейтеров на СВО, что привело к отставке ее матери и планам по назначению участника спецоперации новым главой муниципалитета. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал ситуацию уроком о важности воспитания детей и личной ответственности родителей. Подробности — в материале URA.RU.
Дочь главы Нюксенского округа пригрозила обидчикам отправкой на СВО.
Мэр извинилась за угрозы дочериФото: Анна Майорова © URA.RU.
Видео, опубликованное в TikTok дочерью мэра Юлии Шевцовой, вызвало общественный резонанс. На кадрах девушка, позируя перед зеркалом, заявляет: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим».
Ролик сопровождался кадрами с ее матерью-чиновницей и подписью «Она не будет мне мстить». После скандала аккаунт девушки был удалён или скрыт, а некоторые СМИ предположили, что видео могло быть подделкой.
«Глупая ошибка»: мэр извинилась за угрозы дочери.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Ты знаешь, кто моя мама?": что известно о дочери вологодского мэра, отправлявшей хейтеров на СВО.
Юлия Шевцова принесла публичные извинения, назвав действия дочери «глупой ошибкой» и пообещав, что с ней проведен серьезный разговор. Несмотря на требования отставки, мэр заявила, что готова продолжать работу, осудив использование детей в политических целях.
«Сотни тысяч погибли, а она шутит»: волна возмущения в сети.
«Сотни тысяч погибли, а она шутит»: волна возмущения в сетиФото: Роман Наумов © URA.RU.
Пользователи соцсетей раскритиковали ролик, назвав его оскорбительным для участников СВО и их семей. Некоторые потребовали публичных извинений от девушки, другие предположили, что видео — провокация с наложенным текстом. В дискуссиях также обсуждались возможные последствия для семьи, включая критику в адрес Шевцовой.
Мизулина посоветовала мэру уволиться в пользу участника СВО.
Мизулина посоветовала мэру уволиться в пользу участника СВОФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала извинения Шевцовой «резкими» и предложила ей добровольно уйти с поста. Она отметила, что освободившуюся должность мог бы занять ветеран спецоперации, подчеркнув символичность такого решения.
Губернатор Филимонов отправил Шевцову в отставку.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил об отставке Юлии Шевцовой, ссылаясь на «ценностную несовместимость» поступка её дочери с принципами региональной власти. Решение принято после личной оценки ситуации, без предвзятости. Филимонов подчеркнул, что участие в СВО — «привилегия, а не наказание».
«Поработать в госпитале»: губернатор дал совет дочери экс-мэра.
«Поработать в госпитале»: губернатор дал совет дочери экс-мэраФото: Илья Московец © URA.RU.
Филимонов рекомендовал Шевцовой уделить внимание воспитанию дочери, записать ее на курсы медсестер и отправить на волонтерскую стажировку в военный госпиталь. Он также не исключил, что девушка может публиковать отчёты о работе в соцсетях.
Извинения дочери Шевцовой остались неопубликованными.
Губернатор Филимонов запретил публиковать видео с извинениями дочери главы Нюксенского округа. Он осудил ее поведение, но запретил выкладывать ролик, чтобы оградить девушку от травли, подчеркнув, что она переживает личный кризис, хоть это не является оправданием.
«Дочь Шевцовой передала свои слезные покаяния, записав видео. Но я лично запретил публиковать этот ролик в открытом доступе», — написал Филимонов у себя в telegram-канале.
Новым главой Нюксенского округа станет участник СВО.
Новым главой Нюксенского округа станет участник СВОФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
На место Шевцовой планируют назначить ветерана спецоперации. Кандидаты рассматриваются из числа выпускников региональной программы «Герои Русского Севера». Филимонов отметил, что такой шаг станет символом поддержки участников СВО.