В Госдуме предложили предоставлять беременным женщинам бесплатное такси

Кроме того, по ее словам, беременность и роды часто оказываются сопряжены с существенными финансовыми расходами (анализы, витамины и лекарства, новая одежда), и траты на такси могут значительно увеличить их, ухудшив благополучие семьи, а также беременные женщины могут испытывать физические ограничения, которые делают их более уязвимыми в общественном транспорте.