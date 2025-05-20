ЦБ Кубы: Кубинские банки начнут выпускать карты «Мир»

Кубинские банки готовятся выпускать карты российской платежной системы «Мир», которая уже достаточно востребована в этой стране.
«В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты “Мир” в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают», — приводит слова главы Центрального банка Кубы Хуаны Лилии Дельгадо Портал издание «Известия».
По словам Дельгадо Портал, карты «Мир» активно используются туристами, посещающими Кубу. Кроме того, она отметила, что карты «Мир» могут стать популярными у кубинцев, которые часто посещают Россию.
При этом глава кубинского ЦБ уточнила, что выпуском карты «Мир» будут заниматься не все банки этой страны.
Напомним, карты «Мир» начали работать на Кубе с 2023 года.
В то же время карты этой платежной системы начали принимать во Вьетнаме. Сообщалось, что российские туристы и другие люди, владеющие картой «Мир», могут не только расплачиваться ею в магазинах и торговых центрах, где работают терминалы Вьетнамско-Российского банка, но и снимать наличные, пополнять счёт и многое другое в банкоматах.