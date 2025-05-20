Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 мая 2025

Погода в Иркутске 20 мая 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Утром пройдет небольшой дождь, днем потеплеет до +17…+19 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, после захода солнца столбик термометра опустится до +3…+5 градусов. Ветер 5−10 м/с, порывы до 13 м/с.