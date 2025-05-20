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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 мая 2025

Небольшой дождь и +19 градусов ожидается в Иркутске 20 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 20 мая 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Утром пройдет небольшой дождь, днем потеплеет до +17…+19 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, после захода солнца столбик термометра опустится до +3…+5 градусов. Ветер 5−10 м/с, порывы до 13 м/с.

Погода в Иркутске 20 мая 2025.

— Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди, ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом на северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.

В регионе ночью ожидается +2…+7, при прояснении 0…-5, заморозки, днем +15…+20, при облачной погоде +8…+13. Вот что обещает погода в Иркутске 20 мая 2025.