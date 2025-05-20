Трамп: на Украине нет и не будет американских солдат

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Трамп заявил, что на Украине нет и не будет военного контингента из США.
«У нас там нет солдат. Наших солдат там не будет», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Кроме того, Трамп заявил, что ставки для Вашингтона на Украине «высоки», при этом объём вложенных денежных средств является «сумасшедшим».
Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине требует политического решения. Он заявил, что шансы на прогресс высоки, а также отметил заинтересованность президента Российской Федерации Владимира Путина в достижении договорённостей.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Российский лидер назвал беседу откровенной и содержательной.