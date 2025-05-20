Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пожаловался, что с Зеленским нелегко общаться

Трамп назвал Зеленского «не самым легким» в общении.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, какое впечатление оставило у него общение с Владимиром Зеленским, назвав манеру общения и ведения дел того «не самой легкой».

«Зеленский сильный, не самый легкий в ведении дел», — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Американский лидер добавил, что у него сложилось впечатление, что Зеленский «хочет остановиться» в контексте украинского конфликта.

Ранее Дональд Трамп заявил, что, на данный момент, у украинского нелегитимного лидера Владимира Зеленского отсутствуют какие-либо козыри в переговорах в российской стороной. Об этом он сказал, комментируя прошедшие в Стамбуле переговоры.

Накануне Зеленский отправил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу письмо с новыми инициативами по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой областях.

Напомним, вечером 28 февраля в Белом доме произошло одно из самых странных событий за всю историю дипломатии. Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в прямом эфире, перед объективами сотен телекамер.