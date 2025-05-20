Ранее Дональд Трамп заявил, что, на данный момент, у украинского нелегитимного лидера Владимира Зеленского отсутствуют какие-либо козыри в переговорах в российской стороной. Об этом он сказал, комментируя прошедшие в Стамбуле переговоры.