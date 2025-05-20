В России предложили ввести бесплатное такси для беременных

Депутат Яна Лантратова направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой предоставления беременным женщинам льготного или бесплатного проезда на такси. Согласно предложению, регионы смогут самостоятельно определять формат поддержки — это может быть специальный тариф в существующих сервисах, запуск социального такси или компенсация расходов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Право на льготу планируется подтверждать справкой из медицинского учреждения о ранней постановке на учет по беременности. Автор инициативы подчеркивает, что регулярные поездки в медучреждения становятся необходимостью, особенно когда поликлиники расположены далеко от дома.
Дополнительные расходы на такси могут серьезно ударить по бюджету семьи, которая и так несет значительные затраты на анализы, лекарства и другие нужды. Кроме того, общественный транспорт часто создает физические и психологические риски для будущих мам.
Пилотный проект уже реализуется в Рязани, где студенткам предоставляют бесплатные поездки в медицинские и социальные учреждения. По мнению Лантратовой, расширение этой практики по всей стране поможет снизить финансовую нагрузку на семьи, повысит качество медицинского наблюдения и создаст более комфортные условия для будущих матерей.
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