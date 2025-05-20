Мошенники воспользовались сезонным отключением воды: россиянам напомнили о фейковых письмах

Мошенники легко подстраиваются под актуальные обстоятельства. Сейчас на повестке дня в России стоит плановое отключение горячей воды. Злоумышленники воспользовались ситуацией и стали отправлять гражданам ложные письма. В тексте предлагается якобы проверить график отключения воды. Об обманной схеме предупредил россиян депутат Госдумы Сергей Колунов, цитирует ТАСС.
Он рассказал, что таким образом злоумышленники пытаются похитить данные жертвы. Депутат напомнил, что график отключений воды нужно проверять исключительно на официальных сайтах. К ним относятся, в том числе, соцсети управляющих компаний и портал «Госуслуги». Парламентарий отметил, что преступники будут пользоваться обманной схемой весь сезон — с мая по август.
«Множество обращений получаю с жалобами на мошенников, которые рассылают письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а в итоге крадут персональные данные людей. Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные», — разъяснил Сергей Колунов.
Кроме того, впереди период сдачи ЕГЭ. Злоумышленники увидели в этом повод и начали звонить родителям учеников от лица представителей Минпросвещения.