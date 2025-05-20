Мошенники воспользовались сезонным отключением воды: россиянам напомнили о фейковых письмах

Он рассказал, что таким образом злоумышленники пытаются похитить данные жертвы. Депутат напомнил, что график отключений воды нужно проверять исключительно на официальных сайтах. К ним относятся, в том числе, соцсети управляющих компаний и портал «Госуслуги». Парламентарий отметил, что преступники будут пользоваться обманной схемой весь сезон — с мая по август.