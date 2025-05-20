Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города

«Двадцать первого апреля (2022 года — ред.) город был освобожден, но в логове на “Азовстали” еще сидели “азовцы” (участники запрещенного в РФ украинского нацполка “Азов” — ред.). Спустя месяц, 20 мая, мы окончательно освободили Мариуполь — и в этот день празднуем полное освобождения города от неонацистов. С того дня прошло ровно три года. Максимально быстро, я считаю, что в нашем городе мобилизовали все возможные силы с материковой территории Российской Федерации, которые оказали нам максимальную помощь, в том числе гуманитарную. Первостепенное, что надо было — людей накормить, напоить, оказать медицинские какие-то услуги. Потом поднять из подвалов. Это был первый этап, сейчас самый сложный — восстановление», — сообщил Моргун.