Россиянам дали советы, как не пропустить болезнь Альцгеймера

Помимо стандартной терапии антихолинэстеразными препаратами и мемантином, которые помогают временно улучшить состояние пациента, существуют методы когнитивной реабилитации. Разработаны препараты, способные значительно замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера. Речь идет о амилоид-таргетной терапии, которая может замедлить развитие заболевания на 25−30% при применении на ранних стадиях. Поэтому очень важно как можно раньше установить диагноз и начать лечение. Это единственный подход, который может замедлить прогрессирование болезни, а не просто облегчить симптомы. В России препараты из этой группы не зарегистрированы, но некоторые клиники могут импортировать их для лечения отдельных пациентов, заключил он.