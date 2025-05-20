Россиянам дали советы, как не пропустить болезнь Альцгеймера

Согласно данным Росстата, к 2046 году доля пожилых людей в населении достигнет 27%. С увеличением продолжительности жизни также возрастает количество случаев болезни Альцгеймера. О том, как распознать начало заболевания и какие методы лечения показали свою эффективность, в интервью «Газете.Ru» рассказал невролог Константин Махинов.
Врач отметил, что ключевым признаком болезни Альцгеймера являются когнитивные нарушения, особенно касающиеся памяти.
«При этом процессе существуют определенные закономерности. Если представить память как ленту, начинающуюся с момента рождения и заканчивающуюся текущими событиями, то в первую очередь утрачиваются воспоминания о недавних событиях (конец ленты), а более ранние воспоминания сохраняются дольше. Таким образом, навыки и воспоминания из раннего периода жизни могут оставаться у пациента на протяжении длительного времени, что позволяет ему компенсировать утраты», — пояснил он.
По словам Махинова, пациенты с болезнью Альцгеймера могут забывать недавние события и разговоры, терять вещи, часто задавать одни и те же вопросы и испытывать трудности с подбором слов. Однако диагноз можно установить только на консультации у специалиста. Обращаться к врачу следует при первых признаках заболевания, замеченных как самим пациентом, так и окружающими.
Эксперт уточняет, что на амбулаторном приеме у специалистов по когнитивным нарушениям проводятся тесты, которые могут указать на болезнь Альцгеймера.
«Для подтверждения диагноза используются инструментальные и лабораторные методы. К лабораторным относятся маркеры нейродегенерации (бета-амилоид и тау-протеины) в спинномозговой жидкости. Такой тест доступен лишь в нескольких клиниках России, включая ЕМС. Инструментальные методы ранней диагностики включают ПЭТ-сканирование, хотя МРТ не всегда достаточно чувствительно на ранних стадиях заболевания», — добавил Махинов.
Доктор отметил, что хотя остановить прогрессирование болезни невозможно, в последнее время в лечении болезни Альцгеймера наблюдаются значительные достижения.
Помимо стандартной терапии антихолинэстеразными препаратами и мемантином, которые помогают временно улучшить состояние пациента, существуют методы когнитивной реабилитации. Разработаны препараты, способные значительно замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера. Речь идет о амилоид-таргетной терапии, которая может замедлить развитие заболевания на 25−30% при применении на ранних стадиях. Поэтому очень важно как можно раньше установить диагноз и начать лечение. Это единственный подход, который может замедлить прогрессирование болезни, а не просто облегчить симптомы. В России препараты из этой группы не зарегистрированы, но некоторые клиники могут импортировать их для лечения отдельных пациентов, заключил он.
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