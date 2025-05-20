«Известия»: в напитках на российских прилавках сокращают количество сахара

«Так в Cool Cola от “Очаково” в феврале было 45 ккал на 100 мл, а в апреле — уже только 20. Их квас тоже “похудел”: раньше в нем было 35 ккал, теперь — 20. Та же история с апельсиновой газировкой “Добрый”. Сейчас можно найти две одинаковые банки на прилавках: в одной 19 ккал и 2,5% сока, в другой — 32 ккал и 3% сока», — пишут «Известия».