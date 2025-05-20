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Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского района Шевцову за видео дочери

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов освободил от должности главу Нюксенского района Юлию Шевцову, после угроз ее дочери отправить своих врагов в зону специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 20 мая, глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов освободил от должности главу Нюксенского района Юлию Шевцову, после угроз ее дочери отправить своих врагов в зону специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 20 мая, глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее в Сети разгорелся скандал — дочь Шевцовой на своей странице на платформе TikTok назвала свою мать «мэром» и заявила, что та в качестве мести может без затруднений отправить обидчиков в зону спецоперации.

Шевцовой пришлось записать видео с извинениями, где она сообщила, что провела со своей дочерью воспитательную беседу. Однако Филимонов все равно решил, что подобное поведение дочери неприемлемо для статуса чиновницы.

— На должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО — такой вариант сейчас прорабатываю, подходящие кандидатуры в Вологодской области есть, в том числе из ветеранов боевых действий — уточнил глава региона в своей публикации.

Недавно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обрушился с критикой на местного политика из-за того, что тот не выплатил белгородцу средства за поврежденный автомобиль после атаки Вооруженных сил Украины на регион.