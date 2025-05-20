В Иркутской области на едином госэкзамене появятся QR-коды для жалоб

Участники ЕГЭ в 2025 году смогут быстро сообщать о нарушениях на экзаменах через Платформу обратной связи на «Госуслугах». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области, для этого в каждом экзаменационном пункте разместят плакаты с QR-кодом — по нему можно отправить жалобу напрямую в Рособрнадзор. Это нововведение поможет оперативно решать вопросы, связанные с проведением госэкзаменов.
— Досрочный этап ЕГЭ прошел без сбоев, а основной начнется 23 мая. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 55 странах за рубежом. Для контроля за процессом привлекут более 300 тысяч специалистов, шесть тысяч медработников и 40 тысяч общественных наблюдателей. С 2024 года, по поручению президента Владимира Путина, выпускники получили право пересдать ЕГЭ по одному предмету. В этом году пересдачи пройдут 3 и 4 июля, — напомнил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
По данным Рособрнадзора, в этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 712 тысяч человек, из них 637 тысяч — выпускники текущего года. Ведомство ввело QR-коды для быстрого реагирования на нарушения — это часть новых правил проведения экзамена.
Напомним, в Приангарье на ЕГЭ зарегистрировались 13,8 тысячи человек, включая 12,8 тысячи одиннадцатиклассников. Экзамены пройдут в 83 пунктах с участием 3,5 тысяч сотрудников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске последний звонок для выпускников прозвенит 24 мая.