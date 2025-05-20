В Иркутской области на едином госэкзамене появятся QR-коды для жалоб

— Досрочный этап ЕГЭ прошел без сбоев, а основной начнется 23 мая. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 55 странах за рубежом. Для контроля за процессом привлекут более 300 тысяч специалистов, шесть тысяч медработников и 40 тысяч общественных наблюдателей. С 2024 года, по поручению президента Владимира Путина, выпускники получили право пересдать ЕГЭ по одному предмету. В этом году пересдачи пройдут 3 и 4 июля, — напомнил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.