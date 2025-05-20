Трамп призвал Байдена пройти оценку умственных способностей

Дональд Трамп, в связи с этим, посоветовал бывшему президенту США пройти и тест на умственные способности. Хозяин Белого дома сообщил, что сам уже успешно сдал тестирование. Он отметил, что было бы здорово, если бы все кандидаты на пост главы государства проходили IQ-тест. Американский лидер подчеркнул, что это было бы особенно оправданно в случае с Джо Байденом. Он, вместе с тем, не поверил в отрицательные результаты его тестов на рак, сданные ранее.