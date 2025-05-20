Трамп призвал Байдена пройти оценку умственных способностей

На выходных стало известно об онкологии, найденной у бывшего президента США Джо Байдена. Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами, заявил, что за несколько месяцев рак бы не развился. При этом Джо Байден каждый год отчитывался об отрицательных тестах на онкологию.
Дональд Трамп, в связи с этим, посоветовал бывшему президенту США пройти и тест на умственные способности. Хозяин Белого дома сообщил, что сам уже успешно сдал тестирование. Он отметил, что было бы здорово, если бы все кандидаты на пост главы государства проходили IQ-тест. Американский лидер подчеркнул, что это было бы особенно оправданно в случае с Джо Байденом. Он, вместе с тем, не поверил в отрицательные результаты его тестов на рак, сданные ранее.
«Общественность не была уведомлена. Кому-то придется высказаться», — объяснился Дональд Трамп.
Напомним, у Джо Байдена обнаружили «узелок» в предстательной железе. Врачи провели обследование и сделали вывод, что опухоль «отвечает на лечение».