В Госдуме предложили бесплатно предоставлять такси беременным

В Госдуме предложили ввести льготы на такси для беременных, вплоть до бесплатного проезда. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России», — цитирует РИА Новости обращение, которое Лантратова направила главе правительства Михаилу Мишустину.
Лантарова предлагает предоставлять право бесплатного или льготного проезда на такси на основании справки из медучреждения о постановке на учет по беременности. Необходимость такой льготы для будущих матерей она аргументирует тем, что льготное такси обеспечит им безопасный и комфортный способ передвижения, а также поможет снизить расходы семей на беременность.
Депутат указала на региональный опыт, напомнив, что в Рязани беременные студентки могут бесплатно пользоваться социальным такси для посещения ряда учреждений.
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