В Госдуме предложили бесплатно предоставлять такси беременным

Лантарова предлагает предоставлять право бесплатного или льготного проезда на такси на основании справки из медучреждения о постановке на учет по беременности. Необходимость такой льготы для будущих матерей она аргументирует тем, что льготное такси обеспечит им безопасный и комфортный способ передвижения, а также поможет снизить расходы семей на беременность.