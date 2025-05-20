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Схема прохода к электричкам изменится на Ярославском вокзале с 26 мая

С 26 мая на Ярославском вокзале изменится схема прохода к некоторым путям отправления пригородных поездов, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Источник: РИА "Новости"

«С 26 мая на Ярославском вокзале изменится схема прохода к пригородным поездам, отправляющимся с путей 1А-3. Теперь к ним можно будет попасть только через досмотровые зоны, расположенные в здании вокзала», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, пути 1А-3 преимущественно используются для приема и отправки поездов дальнего следования. Пригородные составы отправляются с них, как правило, в вечерние часы пик. Изменения в схеме прохода вызваны требованиями закона «О транспортной безопасности».

«Для информирования пассажиров новую схему прохода разместят на специальных плакатах. Также информация об изменениях будет звучать на Ярославском вокзале по громкоговорящей связи и в пригородных поездах», — добавили в пресс-службе.

Для пассажиров пригородных поездов, отправляющихся с других путей, схема прохода не изменится. Также в прежнем режиме будет осуществляться выход с платформ.