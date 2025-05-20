В ГД рассказали о мошеннической схеме с письмами об отключении горячей воды

Получив доступ к персональным данным, злоумышленники могут использовать их для оформления кредитов на имя жертвы или других противоправных действий. В связи с этим Колунов призвал россиян проявлять особую осторожность при переходе по ссылкам из подобных писем и рекомендовал уточнять информацию о плановых отключениях только через официальные источники управляющих компаний.