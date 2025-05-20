Гинцбург заявил о беспокойстве из-за нового всплеска коронавируса в Азии

«Как вакцина будет действовать против тех штаммов, которые распространяются сейчас в Азии, я не знаю. Уже два года мы не проводим оценку вируснейтрализации “Спутник V” к новым разновидностям коронавируса. Антигенного обновления не происходит», — отметил Александр Гинцбург в интервью изданию «Известия».