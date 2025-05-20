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Гинцбург заявил о беспокойстве из-за нового всплеска коронавируса в Азии

В странах Азии зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом. На данный момент неизвестно, насколько эффективна российская вакцина «Спутник V» против новых вариантов вируса, так как препарат не обновлялся с 2023 года. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Центр Гамалеи проверит эффективность «Спутника» против новых штаммов.

В странах Азии зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом. На данный момент неизвестно, насколько эффективна российская вакцина «Спутник V» против новых вариантов вируса, так как препарат не обновлялся с 2023 года. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Как вакцина будет действовать против тех штаммов, которые распространяются сейчас в Азии, я не знаю. Уже два года мы не проводим оценку вируснейтрализации “Спутник V” к новым разновидностям коронавируса. Антигенного обновления не происходит», — отметил Александр Гинцбург в интервью изданию «Известия».

Он также уточнил, что решение о возможном изменении формулы вакцины будет принято по итогам новых исследований. В ближайшее время специалисты оценят, насколько хорошо существующие антитела «Спутника V» работают против наиболее распространенных на территории России подвидов коронавируса. В случае необходимости будет начата работа по повышению эффективности препарата против новых штаммов.