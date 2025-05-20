В Госдуме рассказали о штрафах за мойку машины у водоемов

Парламентарий отметил, что, например в Москве, мыть машины запрещено везде, за исключением специально отведенных мест. По его словам, автовладелец может протереть лишь стекла, фары и номерные знаки без последствий и штрафа до 5 тысяч рублей. Он подчеркнул, что в Подмосковье ситуация такая же — за мойку машины во дворе многоквартирного дома, на берегу водоема, на улице и в прочих необорудованных местах физлицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, юрлицам — от 80 до 200 тысяч рублей.