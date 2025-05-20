Пушков: Стубб продемонстрировал глупость своим высказыванием о РФ

«МВФ и Мировой банк ставят экономику России на четвёртое месте в мире по ВВП в пересчёте по покупательной способности. По этому показателю в 2024 году РФ опередила такие страны, как Япония, ФРГ, Франция и Британия», — написал Пушков в Telegram.