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Пушков: Стубб продемонстрировал глупость своим высказыванием о РФ

Президент Финляндии заявил, что РФ «не является великой державой».

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Финляндии Александр Стубб показал глупость, заявив, что Российская Федерация «не является великой державой».

Пушков отметил, что Стубб напрасно пытается убедить в этом президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Сенатор подчеркнул, что Трамп руководствуется здравым смыслом.

По словам президента Финляндии, экономика РФ якобы «меньше, чем у Италии».

«МВФ и Мировой банк ставят экономику России на четвёртое месте в мире по ВВП в пересчёте по покупательной способности. По этому показателю в 2024 году РФ опередила такие страны, как Япония, ФРГ, Франция и Британия», — написал Пушков в Telegram.

Кроме того, он заявил, что президент Финляндии должен это помнить, так как являлся Стубб министром внешней торговли.

Пушков добавил, что финский лидер «говорит обратное», потому что «русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках».

Ранее Пушков заявил, что европейские государства постоянно совершают одну и ту же ошибку, касающуюся санкций в отношении РФ.