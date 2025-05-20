Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Финляндии Александр Стубб показал глупость, заявив, что Российская Федерация «не является великой державой».
Пушков отметил, что Стубб напрасно пытается убедить в этом президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Сенатор подчеркнул, что Трамп руководствуется здравым смыслом.
По словам президента Финляндии, экономика РФ якобы «меньше, чем у Италии».
«МВФ и Мировой банк ставят экономику России на четвёртое месте в мире по ВВП в пересчёте по покупательной способности. По этому показателю в 2024 году РФ опередила такие страны, как Япония, ФРГ, Франция и Британия», — написал Пушков в Telegram.
Кроме того, он заявил, что президент Финляндии должен это помнить, так как являлся Стубб министром внешней торговли.
Пушков добавил, что финский лидер «говорит обратное», потому что «русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках».
Ранее Пушков заявил, что европейские государства постоянно совершают одну и ту же ошибку, касающуюся санкций в отношении РФ.